WhatsApp, 5 bin kişilik gruplara izin verecek

Kısa süre önce topluluklar adı altında yeni bir seçenek getiren WhatsApp, 5 bin kişilik duyuru grupları sunacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

WhatsApp'a 5 bin kişilik gruplar geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Kısa süre önce topluluklar adı altında yeni bir seçenek getiren WhatsApp 5 bin kişilik duyuru gruplarına izin verecek.

Bu gruplarda karşılıklı etkileşim olmayacak, kullanıcılar sadece katıldığı gruplardan duyuruları okuyabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, artık grup mesajlarında diğer kişilerin de profil fotoğraflarını görebilecek.

WhatsApp, bu özelliğin isim kullanmayan kişilerin oluşturduğu karmaşayı engelleyeceğine inanıyor.

Ayrıca numara kaydetmeyi sevmeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayacak.



Yeni güncelleme ile gelen özellikler, hem WhatsApp mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde katemeli olarak kullanıma sunuluyor.