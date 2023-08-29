WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek WhatsApp, aramalar üzerinden IP adresinizi gizlemenize olanak tanıyacak. Böylelikle arama yapıldığında konumunuzu bulmak zorlaşacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özelliği kullanıma sunmak için çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de IP adresi gizleme özelliği devreye alacak.

WhatsApp üzerinden konum bulma zorlaşacak

Özellikle bu yeni seçenek, aramalar için bir gizlilik aktarımı özelliği gibi çalışarak, WhatsApp sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde aktarım yaparak aramadaki kişilerin konumunuzu bulmasını zorlaştıracak.

Bununla birlikte, WhatsApp sunucuları bir arama yaparken bağlantınızı güvenli bir şekilde aktaracağından, bu gizlilik seçeneği etkinleştirildiğinde arama kalitesinin biraz düşebileceği belirtiliyor.

WhatsApp, bu özelliği hayata geçirerek kullanıcılarına, arama verilerine dayanarak fiziksel konumlarını takip etmeye yönelik olası girişimlere karşı ekstra bir koruma katmanı sağlamayı amaçlıyor olabilir.

Kullanıcılar, gizlilik özelliği sayesinde daha güvenli aramalar yapabilecek ve konum bilgilerinin etkin bir şekilde korunmasını sağlayabilecek.

Aramalar için IP adresini koruma özelliği henüz geliştirme aşamasında ve özelliğin gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacağı belirtildi.