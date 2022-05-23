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    WhatsApp bazı iPhone modellerine olan desteği kesiyor

    WhatsApp, 24 Ekim'den sonra iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemine sahip cihazlar için desteğini kesecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:16
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    WhatsApp bazı iPhone modellerine olan desteği kesiyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

    Meta'ya bağlı olan platform, 24 Ekim'den itibaren iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemi yüklü iPhone'lara artık destek vermeyecek.

    Bu işletim sistemini kullanan iPhone sahiplerinin iOS 12 güncellemesini yüklemeleri gerekecek.

    WhatsApp desteği bazı iPhone'lar için sona eriyor

    Ancak iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6s gibi iOS 11'den sonra güncelleme almayan telefonlar, WhatsApp desteğinden mahrum kalacak.

    WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam etmeleri için iOS 12 veya daha yenisini çalıştırmaları gerektiğini belirtiyor. Android kullanıcıları da uygulamayı kullanabilmek için 4.1 sürümüne veya daha yenisine ihtiyaç duyuyor.

    whatsapp


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