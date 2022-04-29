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    WhatsApp bildirimlerinden fotoğraf gizlemenin tek yolu

    Fotoğraflı bildirim özelliğini aktif eden WhatsApp, bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi. Peki WhatsApp bildirimlerinden fotoğraf nasıl gizlenir? İşte bildirimden profil fotosu gizlemenin yöntemi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 15:07
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    WhatsApp bildirimlerinden fotoğraf gizlemenin tek yolu

    Özelliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen WhatsApp, son olarak kullanıcılarına "bildirimli fotoğraf" imkanı sundu.

    Gelen mesaj bildirimlerinde profil fotoğrafının da görülmesine izin veren WhatsApp, Android telefonların ardından İOS için de sağladı.

    WhatsApp'ın sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar aldığınızda bildirimlere profil fotoğraflarını da dahil etmesi bazı kullanıcıların hoşuna gitse de, büyük bir kesim tarafından hoş karşılanmadı.

    Bu küçük ama etkili özellik sayesinde, bir mesajın kimden veya hangi gruptan geldiği daha kolay bir şekilde anlaşılabiliyor.

    WhatsApp bildirimlerden fotoğraf nasıl gizlenir sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, profil fotoğraflı mesaj bildirimlerini kapatmak istiyor.

    Peki Whatsapp'tan mesaj geldiğinde gönderen kişinin profil fotoğrafını gizleme nasıl yapılır? İşte tWhatsApp bildirimi fotoğraf kaldırmanın tek yolu...

    WhatsApp mesaj bildiriminden fotoğraf kaldırma yöntemi

    WhatsApp henüz bildirimlerden profil fotoğrafı kaldırmanın ayrı bir seçeneğini sunmuyor.

    WhatsApp uygulamasında mesaj gönderenin profil fotoğrafını gizlemek için aşağıdaki yöntemi adım adım uygulayabilirsiniz:

    • Whatsapp uygulamasına giriş yapın.
    • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Ayarlar bölümüne dokunun.
    • Açılan ekranda Bildirimler seçeneğine giriş yapın.
    • Giriş yaptıktan sonra bu ekrandan Mesaj Bildirimleri başlığı altında bulunan Uyarıları göster butonunu kapatmanız gerekiyor.
    • Bu sayede Whatsapp’tan mesaj geldiğinde bildirimler ana ekrana düşmez ve mesaj gönderen kişinin de profil fotoğrafı telefon ekranında görünmez.

    WhatsApp bildirimlerinden fotoğraf gizlemenin tek yolu #1


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