WhatsApp, bulut yedeklemede uçtan uca şifreleme kullanacak

WhatsApp, bulut yedeklemelerinde de artık uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanacağını duyurdu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle yeni gizlilik politikaları nedeniyle yıl başından beri eleştiriliyor.

2.5 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

Bu teknoloji sayesinde WhatsApp mesajları, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor.

ARTIK YEDEKLEMELERDE DE KULLANILACAK

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, şu ana kadar bulut tabanlı yedekleme hizmetlerinde sunulmuyordu.

Google Drive ve iCloud gibi bulut tabanlı hizmetlerde yedeklemelerin güvenliği, sağlayıcı şirket tarafından kontrol ediliyor.

WhatsApp, sohbetlerde sunduğu uçtan uca şifrelemeyi artık yedeklemelerde de sunmaya başlayacağını duyurdu.

Bu sayede artık kullanıcılar, bulut yedekleme yaparken WhatsApp sohbetlerinin korunduğundan emin olacak.

Yedekleme sırasında sohbetler, WhatsApp tarafından sağlanan benzersiz ve rastgele oluşturulmuş 64 basamaklı bir anahtar ile şifrelenecek. Bu anahtar da kullanıcı tarafından belirlenen bir şifre ile korunabilecek.

Bir kullanıcı, 64 basamaklı anahtarı manuel olarak girebilecek ya da belirlediği şifre ile WhatsApp'ın HSM (Donanımsal Güvenlik Modülü) tabanlı Yedek Anahtar Kasası olarak nitelendirdiği yerden, anahtarı otomatik olarak alarak yedeklenen dosyalarına erişebilecek.

Şirket, bulut yedeklemeler için uçtan uca şifreleme özelliğinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını duyurdu.