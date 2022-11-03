Petrol
95.15
-1.05%
Euro
18.2283
-0.31%
Dolar
18.6208
0.02%
Altın
974.67
-0.49%
Borsa
4076
0.10%
Bitcoin
381.952
-0.73%
BTXN Coin
10.12
-1.84%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    WhatsApp, 'çevrim dışı ol' özelliğini herkesin kullanımına açtı

    WhatsApp, çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenler için yeni özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp, 'çevrim dışı ol' özelliğini herkesin kullanımına açtı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Bildiğiniz gibi uygulamada, son görülme özelliğini gizleyebileceğiniz bir özellik yer alıyor. Her ne kadar bu özellik son görülme zamanınızı gizlese de çevrimiçi olduğunuzda diğer kullanıcılar bunu görebiliyor.

    WhatsApp'a "çevrim dışı ol" özelliği

    WhatsApp, kullanıcılarına çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini tüm kullanıcılara açmaya başladı.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

    whatsapp

    Çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçenekleri için Ayarlar > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi bilgisi yolunu izleyebilirsiniz.

    Kullanıcılar, WhatsApp’a giriş yaptıklarında tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca bazı kişilere online görünmeyi de seçebiliyor.

    WhatsApp’ta çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenlerin aradığı durum gizleme özelliği, iOS’ta ve Android’de temmuz ayından bu yana geliştiriliyordu.


    Rıza Akın hayatını kaybetti
    Medya

    Rıza Akın hayatını kaybetti

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Bengü'nün oğlu 1 yaşına girdi
    Magazin

    Bengü'nün oğlu 1 yaşına girdi

    Görüş Bildir