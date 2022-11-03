WhatsApp, 'çevrim dışı ol' özelliğini herkesin kullanımına açtı

WhatsApp, çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenler için yeni özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

Bildiğiniz gibi uygulamada, son görülme özelliğini gizleyebileceğiniz bir özellik yer alıyor. Her ne kadar bu özellik son görülme zamanınızı gizlese de çevrimiçi olduğunuzda diğer kullanıcılar bunu görebiliyor.

WhatsApp'a "çevrim dışı ol" özelliği

WhatsApp, kullanıcılarına çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini tüm kullanıcılara açmaya başladı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

Çevrimiçi durumla ilgili gizlilik seçenekleri için Ayarlar > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi bilgisi yolunu izleyebilirsiniz.

Kullanıcılar, WhatsApp’a giriş yaptıklarında tamamen çevrimdışı görünmeyi veya yalnızca bazı kişilere online görünmeyi de seçebiliyor.

WhatsApp’ta çevrimiçi oluşunu gizlemek isteyenlerin aradığı durum gizleme özelliği, iOS’ta ve Android’de temmuz ayından bu yana geliştiriliyordu.