WhatsApp çoklu cihaz kullanımı herkese açıldı: İşte yöntemi

WhatsApp, yeni özelliği çoklu cihaz kullanımını tüm kullanıcılarına açtı. Kullanıcılar, aynı anda 4 farklı cihazda WhatsApp kullanabilecek.

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, merakla beklenen çoklu cihaz desteğini geçtiğimiz günlerde beta olarak Türkiye'deki kullanıcılarına sunmuştu.

Bu özellik sayesinde, tek bir WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda aynı anda kullanılabiliyor. Örneğin, telefonunuza yüklediğiniz WhatsApp hesabınızı, aynı anda tabletinizden de kontrol edebiliyor ve mesaj alıp gönderebiliyorsunuz.

HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILDI

WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" olarak tanıttığı çoklu cihaz desteği, tüm Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açıldı.

WhatsApp kullanıcıları, artık çoklu cihaz özelliği ile telefon olmadan bilgisayarda uygulamayı kullanabilecek. Daha önceleri uygulamayı bilgisayarda kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

Ancak yeni özellik, WhatsApp'ın bilgisayarda bağımsız bir uygulama olarak çalışmasını sağlıyor.

WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ NASIL KULLANILIR

WhatsApp çoklu cihaz desteği için, Android ve iOS'ta uygulamayı son sürüme güncelledikten sonra aşağıdaki adımları takip edin:

1- WhatsApp sohbetler bölümünde sağ üsteki üç noktalı menüye dokunun ve "Bağlı cihazlar" seçeneğine gelin.

2- Çoklu cihaz beta programına katıldıktan sonra, CİHAZLARI BAĞLA seçeneğine dokunun.

Buradan, WhatsApp hesabınızı kullanmak istediğiniz diğer cihazları kare kod okutarak ekleyebilirsiniz. (WhatsApp Web veya WhatsApp Windows uygulaması.)