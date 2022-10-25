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    WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çöktü, ne zaman düzelecek?

    WhatsApp kullanıcıları yaşadıkları hata sonrası "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu merak ediyor. WhatsApp'ta özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Peki WhatsApp neden çöktü?
    • 25.10.2022 - 10:41
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    WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çöktü, ne zaman düzelecek?

    Son gelişmelere göre WhatsApp kullanıcıları uygulamada hata yaşıyor. Özellikle son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşanması sonrası "WhatsApp çöktü mü?" sorusu merak ediliyor. Peki WhatsApp çöktü mü?

    WhatsApp çöktü mü?

    WhatsApp'ta gruplar üzerinden gönderilen mesajlarda 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşılamadığı bildirildi. Pek çok kullanıcı WhatsApp'ta yaşadığı sorun sonrası "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu merak etmeye başladı.

    WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çöktü, ne zaman düzelecek? #1

    Özellikle  'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat artış gösterdi.

    WhatsApp ne zaman düzelecek?

    WhatsApp gruplarında gönderilmekte olan mesajlara ulaşmazken, kullanıcılar konu ile ilgili herhangi bir uyarı almıyor. Uygulamanın ne zaman düzeleceği merak edilirken, WhatsApp yetkilileri henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.


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