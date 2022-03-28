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    WhatsApp, dosya paylaşım limitini değiştiriyor

    WhatsApp, dosya paylaşım limitini 2 GB’a çıkaran bir güncellemeyi test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:01
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    WhatsApp, dosya paylaşım limitini değiştiriyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Telegram'da yıllardır var olan bir özelliği test ediyor.

    Kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri dosya boyutlarıyla ilgili yapılması planlanan değişiklikle birlikte, dosya paylaşım limiti 2 GB'a kadar çıkacak.

    Şu anda ise WhatsApp üzerinden kullanıcılar, en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor.

    WHATSAPP TESTLERE BAŞLADI

    Şirket, dosya paylaşım boyutlarını iOS 15 kullanan iPhone'lar için 2 GB’a çıkartacak yeni özelliği için Arjantin'de test çalışmalarına başladı.

    Öte yandan WhatsApp, şimdiye kadar birçok özelliğini test sırasında iptal etmişti. Bu nedenle paylaşım limitini artıran bu özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz net değil.

    Şu an için bu özellik sadece iOS kullanıcıları için gündemde olsa da test aşamasından geçtiğinde Android için de yayınlanması bekleniyor.

    whatsapp


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