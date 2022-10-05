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    WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

    Yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek. Yeni özellikle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:21
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    WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek.

    Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliğin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söylüyor.

    WhatsApp'ta ekran görüntüsüne son

    Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda, ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.

    whatsapp

    Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tek sefer görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alınamıyor.

    Ekran görüntüsü almaya çalışan kullanıcıların karşısına, "Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız." uyarısı çıkıyor.

    Üstelik üçüncü taraf uygulamaları kullanarak ekran görüntüsü alınırsa, alınan görüntü siyah oluyor ve bu uygulamalar da işe yaramıyor.

    WhatsApp gizliliğini artıran yeni özelliğin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.


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