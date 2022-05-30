WhatsApp emoji ile tepki verme özelliğini geliştiriyor

WhatsApp, kullanıcıların mesajlara emoji ile tepki vermesini sağlayan yeni özelliğini daha da geliştirecek.

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu güncelleme, aslında Facebook'un diğer uygulamaları Messenger ve Instagram'da da bulunuyor.

Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor.

Emoji tepkileri nasıl kullanılır

WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor.

Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.

WhatsApp, özelliği daha da geliştirecek

WhatsApp emoji ile tepki verme özelliğini daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyor. WhatsApp'ın iOS platformu için yayınlanan 22.12.0.70 numaralı beta sürümünde fotoğraflara verilen tepkilerle ilgili bazı yenilikler keşfedildi.

Şu anda uygulamanın kararlı sürümünü kullananlar, hangi fotoğrafa tepki verildiğini albümü açmadan göremiyor.

Gelecekte yayınlanacak bu güncelleme sayesinde her bir fotoğrafa hangi tepkinin verildiği, tepki bilgisi ekranından öğrenilebilecek.

Tüm bunlara ek olarak, WhatsApp'ın emoji ile tepki verme özelliğindeki emoji sayısını da artırmayı planladığı belirtiliyor.