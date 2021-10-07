WhatsApp fotoğraf kalitesi nasıl korunur

WhatsApp aracılığıyla iletilen video ve fotoğrafların kalitesinin düşme sorunu kullanıcıların rahatsız olduğu durumlardan biri. Peki WhatsApp'tan gönderilen fotoğraf kalitesi nasıl korunur?

En çok tercih edilen haberleşme uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcının mesaj, ses ve görüntü paylaştığı platformların başını çekiyor.

Ancak kullanıcıların şikayeçi olduğu bir durum var ki, gönderilen fotoğraf ve videoların kalitesinin düşmesi.

Çektiğimiz güzel anları yakınlarımıza gönderirken düşen kalite oldukça sinir bozucu olabiliyor. "Tost makinesiyle mi çektin" esprisini duymak istemiyorsanız, çözüm yollarına bakmanızda fayda var.

WhatsApp ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alan görsel kalitesi bozulmadan aktarım yapma konusu yer alıyor.

Peki WhatsApp fotoğraf/video çözünürlüğü bozulmadan nasıl gönderilir? İşte görsel kalitesinin bozulmasını engelleme yolları...

ANDROİD WHATSAPP FOTOĞRAF KALİTESİNİ KORUMA

Android için yapmanız gerekenler çok basit.

Her zamanki gibi fotoğraf gönderme seçeneğini değil de belge gönderme seçeneğini seçerek fotoğrafınızı yüksek kalitede gönderebilirsiniz.

İOS WHATSAPP FOTOĞRAF KALİTESİNİ KORUMA

Apple kullanıcıları için ise durum biraz farklı.

Fotoğraf iCloud hesabınızda yüklü değilse dosya gönderme seçeneğiyle yüksek kaliteli gönderemiyorsunuz. Ancak seçtiğiniz fotoğrafları iCloud’a eklerseniz WhatsApp’ta fotoğrafınızı yüksek kalitede, dosya olarak gönderebiliyorsunuz.