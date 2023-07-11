WhatsApp gizli numara özelliğini test ediyor WhatsApp, topluluklar ve gruplar üzerinde kullanıcıların numaralarını gizleyebilmesini sağlayan bir özelliği test aşamasına aldı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliğin testlerine başladı.

WhatsApp'ta gizli numara devri

WhatsApp, topluluklar ve gruplar üzerinde kullanıcıların numaralarını gizleyebilmesini sağlayan bir özelliği test aşamasına aldı. Gizlenen numaraları sadece grup yöneticileri görebilecek.

Gizlilik açısından kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan bu özellik, anonim olarak bir grup içerisinde iletişim kurmanıza olanak sağlayacak.

Özellik, şimdilik beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor olsa da yakın zamanda herkes için erişilebilir olacak.