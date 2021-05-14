WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi onaylama: WhatsApp sözleşmesi nasıl kabul edilir?

WhatsApp, ocak ayında kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunarak gizlilik politikalarını güncellemişti. Kullanıcılarında büyük panik uyandıran bu sözleşme için tarih 15 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için verdiği süre yarın doluyor. WhatsApp kullanıcıları bir sonraki adımda neler olacağını merak ediyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır? WhatsApp yarın kapanacak mı? gibi sorular araştırılıyor.

Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmek için öncelikle kullandığınız Whatsapp’a güncelleme gelmesi gerekiyor. Bu güncelleme Whatsapp koşullarını ve gizlilik ilkesi güncellemesi olduğundan emin olunması gerekiyor.

Gizlilik sözleşmesinin son saatleri yaklaştığında uygulama size otomatik olarak bunun ekranını önünüze getirecek.

Daha sonra sözleşmenin içerisindeki maddelere göz atın ve alt kısımda "Kabul Et" seçeneğini tıkladıktan sonra sözleşmeyi kabul etmiş olacaksınız.

WhatsApp Sözleşmesi 15 Mayıs 2021 tarihinde tekrardan devreye girecek. Kullanıcıların önüne tekrar çıkacak. WhatsApp’tan kısıtlamalara yönelik ‘güncellenmiş bir liste geldi’.

İşte 15 Mayıs’tan sonra kullanıcıları bekleyecek kısıtlamalar:

Şirket 15 Mayıs’ta gizlilik sözleşmesini yine kullanıcıların karşısına çıkartacak ancak bazı değişiklikler ile. Bu değişiklikler arasında ilk aşamada kullanıcıların bir yaptırım ile karşılaşması durumu söz konusu. Yani en son yapılan açıklamaya göre ‘herhangi bir hesap silinmeyecek’ ya da ‘kapatılmayacak’.

Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ilk etapta ciddi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak ancak bir süre sonra kısıtlamaların dozajı artacak.

WhatsApp'ın söylediğine göre kabul etmeyen kullanıcılar yeni bildirimler alarak 'sözleşmeyi kabul etmesi' hatırlatılacak. Bir süre sonra bazı kullanıcılar kısıtlamalarla karşılaşmaya başlayacak. Yani aynı anda bütün kullanıcılar benzer kısıtlamaları yaşamayacak, zamana yayılacak.

Yeni dönemde sözleşmeyi kabul etmeyecek kişiler önce sohbetlere ve kişi listesine olan erişimlerini kaybedecek. Bu noktada yine de gelen telefon aramaları ya da görüntülü konuşmalara ulaşım sağlanacak.

Bir bu kısıtlama ile karşı karşıya kalacak olan kabul etmeyen kullanıcılar bir sonraki aşamada yalnızca mesajları okuyabilecekler ya da bildirimlere bakabilecek.

Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacak olan kullanıcılar mesaj ve arama yapamayacaklar. Bu durumda kullanıcılar uygulamayı tamamen kullanamayacak.