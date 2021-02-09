WhatsApp, gönderilen videoların sessize alınmasına izin verecek

WhatsApp, yeni güncelleme ile birlikte, gönderilen videolar için sessize alma özelliğini yayınladı.

Son haftalarda gizlilik güncellemeriyle tepkilerin odağında olan ve milyonlarca kullanıcısını başka uygulamalara kaptıran WhatsApp, platforma ekleyeceği yeni özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu, çok yakında video konusunda yeni bir özelliği hayata geçirecek.

WhatsApp, Google Play Beta Programı'nda yer alan kulllanıcılar için son derece kullanışlı olabilecek yeni sessize alma özelliğini yayınladı.





VİDEOLAR SESSİZE ALINABİLECEK

Şimdilik yalnızca beta programına dahil olan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, videoları sessize almak mümkün hale geldi. Kısacası kullanıcılar, herhangi bir videoyu başkasına gönderirken sesini kapatabilecek.

Yeni özelliğin, önümüzdeki günlerde tüm WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.



WHATSAPP BETA GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

WhatsApp'ın beta güncellemesini yükleyebilmek için öncelikle beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Ancak şirketin şu an için yeni beta kullanıcısı kabul etmediğini hatırlatalım.

Bunun dışında, güvenilir APK sitelerinden WhatsApp Beta son sürümünü yükleyebilirsiniz.