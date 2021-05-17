WhatsApp grup ayarları nasıl değiştirilir? 'Varsayılan herkes' ayarına dikkat..

WhatsApp grup ayarları nasıl değiştirilir? 'Varsayılan herkes' ayarına dikkat..

WhatsApp tarafından grup ayarları varsayılan herkes olarak değiştirildi iddiası gündemde yer alıyor. Endişelenen vatandaşlar, WhatsApp grup ayarları nasıl değiştirilir sorusunu araştırıyor.

WhatsApp, kullanıcılarını tedirgin etmeye devam ediyor.. Son olarak gündeme gelen iddia ise grup gizlilik bilgilerinin "varsayılan herkes" olarak güncellenmiş olması.

WhatsApp, onaya sunduğu veri gizliliğini tehlikeye düşüren sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların hesaplarının 120 gün içerisinde kapatılacağı açıklanmıştı. WhatsApp bu kararından geri adım atarken, yeni bir iddia gündeme geldi.

Grup ayarlarının herkes olarak değiştirildiği konuşulmaya başladı. Bunun üzerine kullanıcılar grup ayarlarını güncellemeye başladı.

Rehberinizde kayıtlı olmayan veya tanımadığınız numaraların istediği gibi sizi herhangi bir gruba ekleyebilmesine izin veren bu onay kullanıcılarda panik yaratırken, WhatsApp grup ayarları nasıl değiştirilir sorusu ise gündemde yerini aldı.

Birkaç adımda grup gizlilik ayarlarını değiştirmek mümkün. İşte WhatsApp grup ayarlarını değiştirme adımları 2021..

WHATSAPP GRUP AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Grup ayarlarının değiştirildiği iddiası üzerine kullanıcılar, bu ayarları güncellemeye başladı. WhatsApp tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan grup ayarları özelliği sayesinde istenmeyen gruplara dahil olma riski ortadan kaldırılmıştı.

Kullanıcılar yalnızca kişileri tarafından gruplara dahil edilebiliyordu. Ayarlar>Hesap>Gizlilik>Gruplar bölümünde yer alan seçenekler sayesinde kullanıcılar gruplara nasıl dahil edilebileceklerini seçebiliyordu.

WHATSAPP GRUP GİZLİLİK AYARLARI DEĞİŞTİRME 2021

Söz konusu iddia kişilerin istemedikleri gruplara dahil edilebilecekleri konusunda uyarıyordu. Bu ayarı değiştirmek için yapılacak adımlar ise şu şekilde;

1. WhatsApp'a gidin,

2. Ayarlar'a gidin,

3. Hesaba gidin,

4. Gizlilik'e gidin,

5. Gruplara gidin,

6. (Herkes) yerine (Kişilerim) olarak değiştirin.