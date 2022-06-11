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    WhatsApp, grup kullanıcı limitini iki katına çıkardı

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile gruplardaki kişi sayısını 512'ye yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 13:13
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    WhatsApp, grup kullanıcı limitini iki katına çıkardı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

    WhatsApp, önceden 8 kişiyle sınırlı olan grup telefon görüşmesini nisan ayında yayınladığı güncelleme ile 32 kişiye çıkarmıştı.

    Meta'ya bağlı platform, şimdi de gruplardaki toplam katılımcı sayısını iki katına çıkardı.  Bugün itibarıyla dağıtımına başlanan yeni özellik, kullanıcıların 512 kişilik gruplar oluşturmasına izin veriyor.

    Yeni özellik nasıl kullanılır

    Öncelikle yeni özelliğin kademeli olarak dağıtıldığını ve henüz size ulaşmamış olabileceğini belirtelim.

    WhatsApp'ta daha fazla katılımcısı olan gruplar oluşturmanız için yapmanız gereken yeni bir grup oluşturmak ve 512 kişiye kadar ekleme yapmak.

    whatsapp


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