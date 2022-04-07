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    WhatsApp gruplarına anket özelliği geliyor

    WhatsApp, grup sohbetlerinde anket seçeneği üzerinde çalışıyor. İşte yeni özellikler hakkında tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:52
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    WhatsApp gruplarına anket özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde yeni sesli mesaj özelliklerini duyuran şirket, şimdi de gruplara anket özelliği getirmek için çalışmalara başladı.

    iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin, ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi.

    Gruplarda oylama dönemi

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, gruplarda oylama yapabilecek. Bu sayede WhatsApp, en büyük rakiplerinden biri olan Telegram'a daha çok benzeyecek.

    whatsapp

    Sesli mesaj kısmındaki değişiklikler

    WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcıların sesli mesajı kaydederken duraklatmasına, devam ettirmesine veya göndermeden önce tekrar dinlemesine izin veriyor.

    Yeni güncelleme, sohbetten çıktığınızda bile sesli mesajları arka planda dinlemenize olanak tanıyacak.

    WhatsApp gruplarına anket özelliği geliyor #2


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