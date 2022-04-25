WhatsApp gruplarına yeni özellik: Katılımcı sayısı 32'ye çıktı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile sesli grup aramalarındaki kişi sayısını 32'ye çıkardı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sesli mesaj özelliklerini duyuran şirket, şimdi de gruplar için sesli aramalarda katılımcı sayısını artırdı.

8'den 32 kişiye yükseldi

WhatsApp, önceden 8 kişiyle sınırlı olan grup telefon görüşmesini yeni yayınladığı güncelleme ile 32 kişiye çıkardı.

Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların, WhatsApp'ın en son sürümüne (iPhone'da v22.8.80 ve Android'de v2.22.9.73) sahip olmaları gerekiyor.

WhatsApp, önceden kullanıcıların aynı anda sekiz kişiyle sesli grup telefon görüşmesi yapmasına olanak tanıyordu.