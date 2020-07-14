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    WhatsApp gruplarından yatırım tavsiyesi alanlara uyarı

    Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcı vatandaşları WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden katıldıkları gruplar hakkında uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 10:39
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    WhatsApp gruplarından yatırım tavsiyesi alanlara uyarı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve onun en büyük rakibi olarak gösterilen Telegram, borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanan vatandaşlar tarafından da tercih ediliyor.

    Birçok vatandaş, uygulamalardaki yatırım gruplarına katılarak yatırım tavsiyesi alıyor ve para kazanmaya çalışıyor.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamalara göre, WhatsApp ve Telegram gruplarından yatırım tavsiyesi alanlar suç işliyor olabilir.

    borsa

    İŞLEM YASAKLI OLANLAR GRUPLARDA DOLAŞIYOR

    SPK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulanlar ve işlem yasağı getirilen bazı kişiler, soluğu WhatsApp ve Telegram gruplarında alıyor.

    Genellikle ücretli grup oluşturan bu kişiler, diğer yatırımcıları ve vatandaşları da bu gruba alarak yatırım tavsiyelerinde bulunuyor. Ancak SPK'ya göre bu tür gruplarda yer almak suç teşkil ediyor.

    SPK'nın açıklamalarına göre eğer bir yatırımcı, daha önce işlem yasağı getirilmiş olan bir kişinin grubuna dahil olursa, o yatırımcı da suça iştirak etmiş sayılacak.

    Bu nedenle kullanıcıların, WhatsApp ya da Telegram gibi uygulamalar üzerinden katıldıkları gruplara dikkat etmeleri gerekiyor.

    whatsapp

    SPK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK'nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.”

    Instagram: @eshteknoloji

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