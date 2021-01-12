WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı

Bugün bir toplantı gerçekleştiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

8 Şubat 2021 tarihi itibaıyla değişecek olan WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesapları silinecek.

Facebook ve diğer şirketlerle veri paylaşımına yönelik sözleşmenin ardından Rekabet Kurulu, WhatsApp'a soruşturma başlatmıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da bugün, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararına yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

TOPLANTI YAPILDI

Toplantıda kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler değerlendirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun bugünkü toplantısında, "WhatsApp Inc, tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

8 ŞUBAT'TA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.