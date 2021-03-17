WhatsApp hangi telefonlardan silinecek? WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar 2021

Yeni güncellemelerle birlikte bazı telefonlarla kullanılabilirliğini yitiren WhatsApp, hangi model telefonlardan silineceğini açıkladı. Kullanıcılar, WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonları araştırıyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından kabul edilen WhatsApp’tan bazı kullanıcılarına üzen haber geldi.

WhatsApp güncellediği destek sayfasında belirlenen sürümlere sahip kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını bildirildi.

Son olarak gizlilik politikasıyla gündeme gelen WhatsApp'ın bu hamlesi, kullanıcıları telaşlandırdı. Peki WhatsApp hangi telefonlardan silinecek? İşte WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar..

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı. Şirket eski nesil iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu.

Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu. Şirket yeni yıldan itibaren iOS 10'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı.

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle çalışmayacağı Android telefonlar:

-HTC Desire,

-LG Optimus Black,

-Motorola Droid Razr

-Samsung Galaxy S2 gibi modeller yer alıyor.

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle çalışmayacağı iOS cihazlar:

-iPhone 4

-iPhone 4S

iPhone 5, 5S, 5C, 6 ve iPhone 6S gibi telefon modellerine iOS 10 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecekler.