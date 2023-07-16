WhatsApp, hareketli avatarlar özelliğini test ediyor Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşan güncellemesiyle beraber hareketli avatar özelliğini kullanıma sunacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de hareketli avatar özelliğinin testlerine başladı.

WhatsApp, canlı avatarlarla iletişim deneyimini geliştirmeyi, çıkartmalara daha fazla canlılık ve kişilik katmayı hedeflediği aktarıldı.

WhatsApp beta kullanıcıları test ediyor

Güncellemenin tam çıkış tarihi henüz duyurulmamış olsa da hareketli avatarların şu anda işlevsel ve stabil bir şekilde beta kullanıcıları tarafından test edildiği belirtildi.