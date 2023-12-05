WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi WhatsApp'ın birkaç ay önce Android kullanıcılarına sunduğu HD kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliği şimdi de iPhone'lar için yayınlandı.

ensonhaber.com

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

Ancak son yayınlanan özellikle birlikte, artık kullanıcıların HD kalitede fotoğraf ve video göndermesinin önü açılmıştı.

Yeni özellik iPhone'lara geldi

WhatsApp'ın birkaç ay önce Android kullanıcılarına sunduğu HD kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliği şimdi de iPhone'lara geldi.

Aslına bakacak olursak, birçok iPhone kullanıcısına bu özellik gelmişti. Ancak şimdi, yeni özellik küresel olarak tüm kullanıcılara ulaştı.

Artık iPhone sahipleri, fotoğraf veya video gönderecekleri ekranın sağ üst kısmında bulunan "HD" seçeneğine dokunarak, yüksek kalitede içerikler gönderebilecek.

Yeni özelliğin maksimum 2 GB boyutlu fotoğraf ve videolar için kullanılabildiğini hatırlatalım..

iPhone kullanıyorsanız da App Store'a gidin ve WhatsApp sürümünü kontrol edin. Eğer kullandığınız sürüm kodu 23.24.73 ise HD fotoğraf ve video gönderme özelliği aktif hâle gelmiş demektir.