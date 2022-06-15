WhatsApp hesap bilgileri nasıl talep edilir

WhatsApp hesap bilgileri nasıl talep edilir

WhatsApp uygulamasında hesap bilgilerinizi nasıl talep edeceğinizi anlattık.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesap bilgilerinizi talep etme seçeneği bulunuyor.

Hesap bilgilerini talep etme özelliğiyle, WhatsApp hesap bilgilerinizi ve ayarlarınızı talep edebilir ve bir rapor formatında dışa aktarabilirsiniz.

Talep edeceğiniz raporun sadece hesap bilgilerinizi içereceğini ve mesajları içermeyeceğini belirtelim.

WHATSAPP HESAP BİLGİLERİ TALEP ETME - YOUTUBE

Genellikle raporunuz talep ettiğiniz tarihten sonra üç gün içinde hazır olur. Raporunuzu beklerken hazır olacağı tarih bilgisine bakabilirsiniz. Raporunuz hazır olduğunda, WhatsApp size bir bildirim gönderir.

Rapor talebini gönderdikten sonra bekleyen talebinizi geri alamaz veya iptal edemezsiniz.

Telefon numaranızı değiştirir veya hesabınızı silerseniz bekleyen talebiniz iptal edilir ve yeni bir rapor talep etmeniz gerekir.

Raporu indirme ve dışa aktarma

Rapor indirilmeye hazır olduğunda telefonunuza “Hesap bilgisi raporunuz hazır” bilgisini veren bir WhatsApp bildirimi gönderilir.

Raporunuz hazır olduğunda, aynı ekrandan Raporu indir’e dokunun. HTML ve JSON dosyalarını içeren bir ZIP dosyası telefonunuza indirilir.

İndirilen raporu WhatsApp’ta görüntülemeniz mümkün değildir. Bu nedenle hesap bilgilerinizi içeren raporu başka bir uygulama içe alabilir veya bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.