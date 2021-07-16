WhatsApp, Hindistan'da iki milyon kullanıcının hesabını engelledi

WhatsApp, Hindistan'da iki milyon kullanıcının hesabını engelledi

Yüksek ve anormal oranda mesaj gönderen milyonlarca hesap için adım atıldı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'a yönelik radikal bir karara imza attı.

WhatsApp, kuralları ihlal ettiği için mayıs ve haziran aylarında Hindistan'da iki milyon hesabın engellendiğini belirtti.

WHATSAPP'TAN HİNDİSTAN KARARI

Kullanıcıların yüzde 95'i, mesajların iletilme sayısı sınırlarını ihlal ettiği için engellendi.

Hindistan, yaklaşık 400 milyon kullanıcısıyla WhatsApp'ın en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Facebook'a ait mesajlaşma servisi, "en önemli odak noktasının" Hindistan'daki hesapların zararlı veya istenmeyen mesajlar göndermesini önlemek olduğunu söylüyor.

ANORMAL ORANDA MESAJ GÖNDEREN HESAPLARA ENGEL

Gelişmiş makine öğrenimi teknolojisini kullanan WhatsApp'ın her ay dünya çapında 8 milyona yakın hesabı yasakladığı bildiriliyor.

BBC News'in haberine göre, servis, Hindistan'da "yüksek ve anormal oranda mesaj" gönderen iki milyon hesabın yalnızca Hindistan'da 15 Mayıs ile 15 Haziran arasında yasaklandığı bilgisini paylaştı.

WHATSAPP'TA SAHTE HABER TARTIŞMASI

WhatsApp, genellikle Hindistan'da yanlış bilgilerin ve sahte haberlerin yayılmasıyla ilgili tartışmaların odak noktası haline geliyor.

Sahte haberler saatler, içinde on binlerce kullanıcıya iletiliyor ve bunlara karşı koymak neredeyse imkansız.