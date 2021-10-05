WhatsApp, Instagram, Facebook neden çöktü? Sebebi açıklandı

Milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 7 saat boyunca erişim sağlayamadı. Peki bu uygulamalar neden çöktü? İşte erişim sorunu nedeni ve açıklamalar...

Sosyal medya kullanıcıları yakın dönemin en büyük erişim sorununa tanıklık etti.

7 saatten fazla süren akış yenileme ve erişim hatası dünya çapında yüz milyonları etkiledi. Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları, soluğu Twitter'da aldı.

Kısa süreli olacağı düşünülen kesintinin akşam 18.45 civarında başladığı ve gece 02.00'dan sonra düzeldiği görüldü.

Facebook'un sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorun, Facebook'un siber saldırıya uğradığı, çalışanların binaya giremediği ve kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddialarıyla iyice büyüdü.

Konuyla ilgili vatandaşlar WhatsApp neden çöktü, Facebook'a neden girilmiyor, Instagram çöktü mü gibi soruları yoğun bir şekilde araştırdı. Akabinde ise bakanlıktan ve Facebook yetkililerinden açıklamalar peş peşe geldi.

Peki sosyal medya neden çöktü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ne oldu? İşte açıklamalar...

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

WHATSAPP AÇIKLAMA

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yaşanan soruna ilişkin açıklama geldi.

WhatApp'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!"

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Erişim sorunu 3 uygulama için de gece saatlerinde sona erdi. Ancak bazı bölgelerde kullanıcılar bağlantı hatası aldıklarını diğer platformlardan duyurmaya devam ediyor.