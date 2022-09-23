Petrol
90.32
-0.15%
Euro
18.073
0.18%
Dolar
18.3798
0.33%
Altın
987.95
0.41%
Borsa
3295
0.00%
Bitcoin
357.588
2.41%
BTXN Coin
8.16
-0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz

    ABD merkezli mesajlaşma uygulaması, Tahran'ın kararını aşmaya çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İranlı dostlarımızın iletişim halinde kalabilmeleri için çabalıyoruz" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler nedeniyle İran'da sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

    Ülkede Whatsapp, Instagram ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının kesintili olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

    WhatsApp'tan İran hamlesi

    Bu durum üzerine açıklama yapan WhatsApp, İran'daki kullanıcıları uygulamaya bağlı tutmak için çalıştığını açıkladı.

    Meta çatısı altında faaliyet gösteren söz konusu platformdan yapılan İngilizce ve Farsça açıklamalarda, şöyle denildi:

    "Dostlarımızın iletişimde kalabilmeleri için çabalıyoruz"

    "İranlı dostlarımızın birbirleriyle iletişim halinde kalabilmeleri için çabalıyor ve iletişim hizmetlerimizi sürekli aktif tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan çekinmiyoruz.

    "İran ile ilgili telefonları engellemedik"

    Ana hedefimiz, dünyanın her yerinde gizli iletişim imkanı sağlamak. Özel ve gizli iletişim araçlarına erişimin tüm insanların hakkı olduğuna inanıyoruz. İran ile ilgili telefonları engellemedik."

    Tahran yönetimi, göstericilerin WhatsApp üzerinden haberleştiğini düşünüyor

    Tahran ise şiddet olaylarına dönüşen ve kamuya ait araçların hedef alındığı eylemlere katılanların, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olduğunu düşünüyor.

    İran hükümetinin kısıtlama girişimine karşı WhatsApp, uygulama üzerinden haberleşme olanaklarını sağlamaya çalışıyor.

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #1

    İran'da ölümlere yol açan şiddetli protestolar

    Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda hayatını kaybedenler oldu.

    AA'nın aktardığına göre, İran'da bazı kentlerde protestocular, başörtülerini yakarak ülkedeki zorunlu başörtü kurallarına tepki gösterdi.

    İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi ViDEO

    Tahran: ABD ve Avrupa'dan yapılan açıklamalar fırsatçılık

    Mazenderan eyaletinin merkezi Sari'de göstericiler, devlet kurumunun duvarından devrim lideri Ruhullah Humeyni ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini indirdi.

    İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ABD, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerden gelen açıklamaları "İran’ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirerek, bu tutumu "kınadıklarını" söyledi. Kenani, bu ülkeleri "fırsatçılıkla" suçladı.

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #2

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #3

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #4

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #5

    WhatsApp: İranlıları birbirleriyle iletişim halinde tutmak için çalışıyoruz #6


    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'
    Medya

    Serel Yereli mini etekli pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı'

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Arnavutköy'de park yeri kavgası: 1 ağır yaralı
    İç Haber

    Arnavutköy'de park yeri kavgası: 1 ağır yaralı

    Görüş Bildir