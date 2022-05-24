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    WhatsApp kalite kaybı yaşamadan fotoğraf gönderme

    WhatsApp'ta kalite kaybı yaşamadan karşı tarafa nasıl fotoğraf gönderebileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:45
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    WhatsApp kalite kaybı yaşamadan fotoğraf gönderme

    WhatsApp kalite düşmeden fotoğraf gönderme işlemi için bazı yollar var. WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi genellikle sıkıştırılıyor.

    Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor. Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor.

    Yine de kalite kaybı olmadan karşı tarafa fotoğraf göndermek isterseniz, bunu nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki videoda anlattık.

    WHATSAPP KALİTE DÜŞMEDEN FOTOĞRAF GÖNDERME - YOUTUBE


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