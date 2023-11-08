WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor WhatsApp patronu Will Cathcart, uygulamadaki durumlar ve kanallar kısmına reklamların gelebileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yıllardır reklamsız bir deneyim sunuyor.

Son zamanlarda ise çatı şirket Meta'nın, gelirleri artırmak için WhatsApp'ta reklam gösterebileceği haberleri ortaya çıktı.

Mesajlaşma uygulamasının reklamları WhatsApp durumlarında göstermek istediği de söyleniyordu.

Çıkan haberler sonrası eylül ayında bir açıklama yayınlayan Meta, planlarının arasında böyle bir şey olmadığını söylemişti. Ancak, görünüşe göre işler değişti.

WhatsApp'a reklam gelebilir

WhatsApp patronu Will Cathcart, yaptığı açıklamada WhatsApp'a reklam gelebileceğinin ilk sinyallerini verdi.

Cathcart, uygulamanın ana hatlarında bir reklam gösterme planlarının olmadığını, ancak diğer bölümlerine gelebileceğini ifade etti.

WhatsApp patronunun açıklaması, WhatsApp’ın sohbetler gibi ana bölümlerinde reklamların olmayacağını doğruladı. Ancak şirket, "Durumlar" ve "Kanallar" gibi bölümlerine reklam eklemeyi düşünüyor.

Öte yandan, reklam kararının şu anda gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek için çok erken.

Meta gelirlerini artırmak istiyor

Meta, yatırımcıların şirketin sanal gerçeklik ve "metaverse" üzerine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla ilgili endişeleri nedeniyle, makroekonomik belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde reklam gelirini artırmak istiyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda 2023'ü "verimlilik yılı" ilan etmiş ve on binlerce çalışanı işten çıkarmıştı.

Mobil uygulama analisti Data.ai'nin tahminleri, aylık 2,23 milyar aktif kullanıcısıyla WhatsApp'ın Instagram ve Facebook Messenger'dan çok daha popüler olduğunu gösteriyor.

Şirket içerisindeki birçok yönetici, WhatsApp'a reklam gelirse kullanıcıların uygulamayı terk edeceğini düşünerek bu fikre karşı çıkıyor.