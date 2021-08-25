WhatsApp masaüstü uygulamasının testleri başladı

WhatsApp'ın, masaüstü işletim sistemlere yönelik geliştirdiği uygulama için beta test programı başlatıldı.

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, telefonlarda kullanmak istedikleri uygulamaları bilgisayarda da kullanmak istiyor.

Bunun farkında olan dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2015 yılında WhatsApp Web özelliğini hayata geçirerek uygulamanın bilgisayarlarda da kullanılmasını sağlamıştı.

Ancak WhatsApp Web özelliğini kullanabilmeniz için, telefonunuz internete bağlı olması gerekiyor.

WHATSAPP MASAÜSTÜ UYGULAMASI İÇİN TESTLER BAŞLADI

WhatsApp'ın, masaüstü işletim sistemlere yönelik geliştirdiği uygulama için beta test programı başlatıldı.

Yeni uygulama ile birlikte WhatsApp, artık telefonun internet bağlatısına ihtiyaç duymadan bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ DE YAYINLANMIŞTI

WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" olarak tanıttığı çoklu cihaz desteği, geçtiğimiz haftalarda Android ve iOS beta uygulamasına eklenmişti.

Bu özellik sayesinde, tek bir WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda aynı anda kullanılabiliyor ve ana cihazın internete bağlı olma şartı ortadan kalkıyor.