Petrol
117.51
1.65%
Euro
17.6532
0.18%
Dolar
16.4469
0.31%
Altın
967.87
-0.16%
Borsa
2584
1.46%
Bitcoin
521.958
0.38%
BTXN Coin
12.59
2.02%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

    WhatsApp, kullanıcıların gönderdikleri mesajı düzenleyebileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

    WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

    Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de mesaj düzenleme özelliğini gündemine aldı.

    Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece hatalı yazılan mesajın doğrusunu tekrar gönderme devri kapanacak.

    WhatsApp testlere başladı

    Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

    Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.

    whatsapp


    İlginizi Çekebilir

    Hayatını kaybeden emniyet müdürü toprağa verildi
    3. Sayfa

    Hayatını kaybeden emniyet müdürü toprağa verildi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı
    3. Sayfa

    Çorum'da dorsesi sıfır araç yüklü olan tırın lastikleri yandı

    Görüş Bildir