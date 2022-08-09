WhatsApp mesaj silme süresini 60 saate çıkarıyor

WhatsApp, gönderilen bir mesajın herkesten silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini güncelliyor.

Meta bünyesinde yer alan WhatsApp, gönderilen bir mesajın herkesten silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini uzatmak için kolları sıvadı.

Yakında sunulması beklenen WhatsApp güncellemesi ile yanlışlıkla gönderilmiş olan mesajları herkesten silmek için kullanıcılar daha fazla süreye sahip olacak.

2017 yılında kullanıma sunulan Herkesten Sil özelliği, çok sınırlı bir süreyi destekliyordu. Bu süre daha sonra 1 güne kadar çıkarılmıştı.

Süre 2 güne çıkıyor

Şimdi ise WhatsApp, söz konusu süreyi 2 gün 12 saate çıkaracak. Kısacası kullanıcıların, gönderikleri mesajı herkesten silmeleri için 60 saat vakitleri olacak.

Ayrıca, WhatsApp grup yöneticileri de gruptaki herhangi birinden gelen mesajları silebilecek.

Telegram, kullanıcıların mesajlarını gönderdikten sonraki 48 saat içinde silmelerine izin veriyor. WhatsApp ise bu süreye 12 saat daha ekledi.

WhatsApp'taki güncellenen Herkesten Sil özelliği, şu anda 2.22.15.8 beta ve daha yeni sürümünde sunuluyor. Güncellemenin çok yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.