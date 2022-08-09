Petrol
95.75
-0.93%
Euro
18.3915
0.51%
Dolar
17.9646
0.08%
Altın
1.035
0.36%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
426.525
-1.53%
BTXN Coin
7.54
-0.65%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    WhatsApp mesaj silme süresini 60 saate çıkarıyor

    WhatsApp, gönderilen bir mesajın herkesten silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini güncelliyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp mesaj silme süresini 60 saate çıkarıyor

    Meta bünyesinde yer alan WhatsApp, gönderilen bir mesajın herkesten silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini uzatmak için kolları sıvadı.

    Yakında sunulması beklenen WhatsApp güncellemesi ile yanlışlıkla gönderilmiş olan mesajları herkesten silmek için kullanıcılar daha fazla süreye sahip olacak.

    2017 yılında kullanıma sunulan Herkesten Sil özelliği, çok sınırlı bir süreyi destekliyordu. Bu süre daha sonra 1 güne kadar çıkarılmıştı.

    Süre 2 güne çıkıyor

    Şimdi ise WhatsApp, söz konusu süreyi 2 gün 12 saate çıkaracak. Kısacası kullanıcıların, gönderikleri mesajı herkesten silmeleri için 60 saat vakitleri olacak.

    Ayrıca, WhatsApp grup yöneticileri de gruptaki herhangi birinden gelen mesajları silebilecek.

    Telegram, kullanıcıların mesajlarını gönderdikten sonraki 48 saat içinde silmelerine izin veriyor. WhatsApp ise bu süreye 12 saat daha ekledi.

    WhatsApp'taki güncellenen Herkesten Sil özelliği, şu anda 2.22.15.8 beta ve daha yeni sürümünde sunuluyor. Güncellemenin çok yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

    whatsapp


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı
    3. Sayfa

    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

    Fahriye Evcen'in yerine gelen oyuncu görenleri mest etti
    Medya

    Fahriye Evcen'in yerine gelen oyuncu görenleri mest etti

    Görüş Bildir