WhatsApp, mesajlara erişme imkanı bulunan Hindistan hükümetine dava açtı

WhatsApp, Hindistan'da adli takip için internet mesajlarının içeriklerinin erişilebilir olmasını zorunlu kılan düzenleme nedeniyle hükümete dava açtı.

Yeni Delhi yönetimi, şubatta çıkan internet düzenlemesiyle Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ve tüm paylaşımları adli takip için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirmişti.

Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilan edilen 90 günlük geçici muafiyet süresi bugün itibarıyla doluyor.

Son dönemlerde yeni gizlilik ilkeleriyle oldukça konuşulan WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcıların mahremiyetine önem veren yeni bir adım attı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Facebook'un bünyesindeki şirket, Delhi Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda; uygulamadaki mesajların, adli makamlar tarafından erişilebilir olmasını sağlayan düzenlemenin kullanıcıların mahremiyetini ihlal edeceğini savundu.

Düzenleme ile WhatsApp'ın mesaj iletiminde kullandığı uçtan uca şifreleme yönteminin iptal edilmesi gerekeceğine dikkat çeken şirket, bunun kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini tehlikeye atacağını vurguladı.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

WhatsApp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada sivil toplum temsilcileri ve teknik uzmanlar, uçtan uca şifrelemeyi kaldırmanın ciddi suistimallere yol açacağı konusunda uyarıyor. İnsanların özel mesajlarının mahremiyetini korumakta kararlıyız ve bu konuda Hint yasalarının elverdiği mücadeleyi yürütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Piyasa araştırma şirketi eMarketer'in verilerine göre, WhatsApp'ın Hindistan'da 390 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.