WhatsApp numaraları, Google aramalarında görülebiliyor

WhatsApp'ın "Tıkla sohbet et" özelliğinden yararlanan kullanıcıların telefon numaraları, Google arama sonuçlarında yer alıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle daha rahat ve hızlı bir şekilde sohbet edebilmesi için "Tıkla sohbet et" isimli bir özelliğe sahip.

WhatsApp’ın "tıkla sohbet et" özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor.

Sohbet etmek istediğiniz kişinin aktif bir WhatsApp hesabı varsa ve siz bu kişinin telefon numarasını biliyorsanız, oluşturacağınız bağlantıyı kullanarak bu kişiyle sohbet başlatabiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz bağlantıya tıklandığında otomatik olarak bu kişiyle aranızda bir sohbet açılıyor. Bu özellik, hem telefonlarda hem de WhatsApp web'de kullanılabiliyor.





TELEFON NUMARALARI GOOGLE ARAMA SONUÇLARINDA ÇIKIYOR

Bir kullanıcı, WhatsApp'ın "Tıkla sohbet et" özelliğini kullanan kullanıcıların telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında yer aldığını ortaya çıkardı.

Bu sorunun, insanların gizliliğini riske attığını söyleyen kullanıcı, kötü niyetli kişilerin bu numaralar üzerinden diğer kişisel bilgilere de ulaşabileceğini söylüyor.

Google'ın yaklaşık 300 bin kullanıcının numarasını bu şekilde dizine eklediği ve arama sonuçlarında gösterdiği ortaya çıktı.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Facebook, bu durumun bir hatadan kaynaklanmadığını ve özelliği kullanan herkesin bu ayarı kapatabileceğini söylüyor.

NUMARANIZIN GOOGLE'DA YER ALIP ALMADIĞI NASIL SORGULANIR

Eğer siz de WhatsApp'ın "tıkla sohbet et" özelliğini kullandıysanız, büyük bir ihtimalle numaranız Google arama sonuçlarında yer alacaktır.

Numaranızın Google arama sonuçlarında yer alıp almadığını öğrenmek için, Google arama bölümüne site:wa.me "+90 xxx xxx xx xx" şeklinde numaranızı yazdıktan sonra çıkan sonuçlara göz atmanız gerekiyor.