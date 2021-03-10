WhatsApp otomatik silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp, resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak, otomatik silinen mesajların nasıl kullanıldığını anlattı.

WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sundu.

WHATSAPP KAYBOLAN MESAJLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

1- Öncelikle herhangi bir sohbete girin ve kişi adına dokunun.

2- Sayfayı aşağıya kaydırın ve "Süreli mesajlar" seçeneğine dokunun.

3- Özelliği "Açık" durumuna getirin.





4- Artık o sohbete gönderdiğiniz mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlandı.

Ayrıca sürekli mesajlar özelliğini etkinleştirdiğinizde sohbet penceresinde çıkan uyarı metnine dokunarak da süreli mesajlar menüsüne ulaşabilir ve özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl kullanılır - VİDEO