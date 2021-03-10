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    WhatsApp otomatik silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılır

    WhatsApp, resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak, otomatik silinen mesajların nasıl kullanıldığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:40
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    WhatsApp otomatik silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılır

    WhatsApp her ne kadar son aylarda yeni gizlilik ilkeleriyle tepki çekse de yine de milyonlarca insan uygulamayı kullanıyor. Bu nedenle şirket, yeni özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.

    Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sundu.

    WHATSAPP KAYBOLAN MESAJLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

    1- Öncelikle herhangi bir sohbete girin ve kişi adına dokunun.

    whatsapp

    2- Sayfayı aşağıya kaydırın ve "Süreli mesajlar" seçeneğine dokunun.

    WhatsApp otomatik silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılır #2

    3- Özelliği "Açık" durumuna getirin.

    WhatsApp otomatik silinen mesajlar özelliği nasıl kullanılır #3

    4- Artık o sohbete gönderdiğiniz mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak silinecek şekilde ayarlandı.

    whatsapp

    Ayrıca sürekli mesajlar özelliğini etkinleştirdiğinizde sohbet penceresinde çıkan uyarı metnine dokunarak da süreli mesajlar menüsüne ulaşabilir ve özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

    WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl kullanılır -  VİDEO

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