WhatsApp QR kod hatası için 4 çözüm önerisi

WhatsApp QR kodunuz açılmıyor veya algılanmıyorsa sorunu çözmek için sıfırlamayı deneyebilirsiniz. WhatsApp QR kodu nasıl sıfırlanır adım adım anlattık.

Çevrimiçi anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sunduğu pratik yollarla milyonların en sık kullandığı platformlar arasında. Ancak zaman zaman kullanıcılar, bazı sorunlarla karşılaşabiliyor.

QR kodu taraması ile kişi ekleme, paylaşma, WhatsApp Web gibi özellikler sunan WhatsApp, QR kodu hatası verebiliyor. Bu durumda ne yapılmalı sorusu kullanıcılar tarafından araştırılırken, sıfırlama iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

"WhatsApp Web QR kodu okumuyor ne yapmalıyım" diyorsanız, çözümü sizler için birkaç adımda anlatıyoruz.

TÜM CİHAZLARDAN ÇIKIN

Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın. Ardından Android uygulaması için sağ üstteki 3 noktaya dokunun. İPhone kullanıyorsanız, uygulamanın sağ alt tarafındaki Ayarlar‘a dokunun .

Ardından, Android uygulaması için WhatsApp Web‘e dokunun . Ancak iPhone Uygulaması için WhatsApp Web / Masaüstü seçeneğine dokunun .

Son olarak, Tüm cihazlardan çıkış yap’a dokunun . Bunu yaptıktan sonra, WhatsApp QR kodunu tekrar taramayı deneyin.

İNTERNETİ KONTROL EDİN

WhatsApp Web QR kodu çalışmıyorsa (özellikle QR kodu bilgisayarınızda yüklü ise ancak telefonunuzda tarayamıyorsanız) telefonunuzun internete bağlı olmaması mümkündür.

Telefonunuz internete bağlıysa ancak yine de QR kodunu tarayamıyorsanız, telefonunuzu yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

TARAYICI DEĞİŞTİRİN

Başlangıçta Google Chrome kullanıyorsanız , Firefox veya Microsoft Edge’de açmayı deneyin . Ardından QR kodunu tekrar taramayı deneyin. Başka bir tarayıcıyı denemek sorunu çözmezse, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

WHATSAPP QR KODU SIFIRLAMA

Diğer yöntemler işe yaramadıysa WhatsApp QR kodunuzu istediğiniz zaman sıfırlayarak çözüme ulaşabilirsiniz. Bunun için;