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    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

    WhatsApp sohbetlerindeki anket özelliği, tüm kullanıcıların erişimine açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:11
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    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

    Telegram'da bulunan özellikleri WhatsApp'a getirmesiyle bilinen çatı şirket Meta, şimdi de anket özelliğini herkese açtı.

    Geçtiğimiz günlerde bu özellik sadece grup sohbetlerinde kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise birebir sohbetlere eklenmesiyle WhatsApp'ın Anketler özelliğinin kapsamını genişlettiği görülüyor.

    WhatsApp'ta bir anket sorusuna şu an en fazla 12 cevap eklenebiliyor. Kimin hangi seçeneğe ne zaman oy verdiğini tüm kullanıcılar görebiliyor.

    WhatsApp anket özelliği nasıl kullanılır

    Yeni anket oluşturmak isterseniz sohbet ekranındaki + butonuna basıp “Anket” seçeneğini seçmeniz, soruyu ve şıkları doldurmanız yeterli. 

    whatsapp


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