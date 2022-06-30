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    WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini herkese açtı

    WhatsApp Türkiye'de süreli mesajlar özelliğini yayına aldı. Yeni özellik, şimdiye kadar belirli bir kullanıcı kitlesine açıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:16
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    WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini herkese açtı

    WhatsApp, Signal uygulamasında uzun bir süredir kullanılan süreli mesajlar özelliğini artık herkesin erişimine açtı.

    Süreli mesajlar, sohbetteki mesajlarınızın belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyor. Artık bir kişiyle mesajlarınızın ne kadar süre boyunca kayıtlı kalacağına siz karar vereceksiniz.

    Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Mesajları 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

    Bu özellik etkinleştirildiğinde, sohbette gönderilen yeni mesajlar belirlediğiniz sürenin sonunda kaybolur.

    Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki yeni mesajlar için geçerli olur. Süreli mesajlar etkinleştirilmeden önce gönderilen veya alınan mesajlar bu seçimden etkilenmez.

    WhatsApp, süreli mesajlar özelliğini herkese açtı #1

    WhatsApp süreli mesaj özelliği nasıl açılır

    Bireysel sohbetlerde her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sohbetteki yeni mesajlar belirlediğiniz sürenin sonunda herkesten kaybolur. Ancak sohbetteki diğer kişi de süreli mesajlar ayarını değiştirebilir.

    • WhatsApp sohbetini açın.
    • Kişinin adına dokunun.
    • Süreli mesajlar’a dokunun.
    • 24 saat7 gün veya 90 gün seçeneklerinden birini işaretleyin.

    Medya dosyalarına ne olacak

    Varsayılan olarak, WhatsApp’ta indirdiğiniz medyalar otomatik olarak fotoğraflarınıza indirilir.

    Süreli mesajlar etkinleştirildiğinde, gönderilen medyalar sohbetten kaybolur ancak otomatik indirme özelliği açıksa telefona kaydedilir.

    WhatsApp’ta Ayarlar > Depolama ve Veriler’e giderek otomatik indirme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.


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