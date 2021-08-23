WhatsApp, tabletler için yeni uygulama geliştiriyor

WhatsApp'ın, tabletler için uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Yeni uygulama, şu an geliştirilme sürecinde.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıcıya sahip.

Ancak hem iOS hem de Android kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği bir konu var: WhatsApp bu kadar popüler olmasına rağmen neden tabletlere özel bir uygulaması yok?

WHATSAPP TABLET SÜRÜMÜ YAKINDA GELİYOR

WhatsApp'a ilişkin sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo'nun aktardığına göre, bu sorun yakında değişecek. Şirket, çoklu cihaz desteğine geçmesiyle beraber tamamen işlevsel bir tablet uygulaması üzerinde çalışıyor.

WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme politikası doğrultusunda kullanıcıların, ana cihaz olarak tek bir telefon kullanması gerekiyor.

Ancak şirket, geçtiğimiz ay yeni nesil şifreleme teknolojisi sayesinde akıllı telefon olmadan çoklu cihaz desteğinin sağlanabileceğini açıklamıştı

WhatsApp’ın çoklu cihaz deneyiminin beta sürümü kapsamında, hem iPad’lerde hem de Android tabletlerde kullanılabileceği ortaya çıktı.

WhatsApp, tablet uygulamasının ve entegrasyonunun ne zaman hazır hâle geleceği şu an için bilinmiyor. WABetaInfo hesabının paylaşımında, özelliğin geliştirme sürecinin devam ettiği ve daha sonra yayınlanacak bir güncellemeyle kullanıma sunulacağı belirtildi.