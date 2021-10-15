WhatsApp, uçtan uca şifrelemeyi iCloud ve Google Drive'a getirdi

WhatsApp, bulut yedeklemelerinde de artık uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanacak. Yeni özellik, iCloud ve Google Drive için yayınlandı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yoğun eleştiriler nedeniyle kullanıcılara yeni güvenlik özellikleri sunmaya başladı.

WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

Bu teknoloji sayesinde WhatsApp mesajları, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor.

ARTIK BULUT YEDEKLEMELERİNDE DE KULLANILIYOR

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, şu ana kadar bulut tabanlı yedekleme hizmetlerinde sunulmuyordu.

Google Drive ve iCloud gibi bulut tabanlı hizmetlerde yedeklemelerin güvenliği, sağlayıcı şirket tarafından kontrol ediliyordu.

WhatsApp, sohbetlerde sunduğu uçtan uca şifrelemeyi artık yedeklemelerde de sunmaya başladı.

Bu sayede artık kullanıcılar, bulut yedekleme yaparken WhatsApp sohbetlerinin korunduğundan emin olacak.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen yeni özellik, Google Drive ya da iCloud üzerinde yedeklenen sohbetler için yeni bir güvenlik katmanı oluşturacak.

Kullanıcılar, isteğe bağlı bu özellik sayesinde WhatsApp sunucularının dışında yedekledikleri sohbetleri şifrelemiş olacak.

DÜNYADA İLK

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre, WhatsApp'ın kullanıma hazır hale getirilen özelliği, dünyada bir ilk olma niteliğinde.

Facebook CEO'suna göre, dünya üzerinde başka hiçbir mesajlaşma uygulaması, kullanıcılara bu tür geniş kapsamlı bir güvenlik katmanı sunmuyor. Zuckerberg, bu özelliğin kademeli halinde kullanıcılara sunulacağını belirtti.

BULUT İÇİN UÇTAN UCA YEDEKLEME NASIL AKTİF EDİLİR

WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği yolunu izleyin. "Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme" seçeneğine dokunduktan sonra kendinize bir parola oluşturmanız gerekiyor. Parola oluşturduktan sonra, yedeklerinizin uçtan uca şifrelenmesini bekleyin. Sohbet yedeklerine ulaşabilmeniz için bu parolayı unutmamanız gerekiyor.

"Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme" seçeneği henüz uygulamada yoksa, özelliğin size gelmesi için biraz daha beklemeniz gerekiyor.