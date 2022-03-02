WhatsApp uygulamasına şifre koymanın 2 yolu

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şifre koyma özelliği sayesinde mesajların başkaları tarafından okunma riskini ortadan kaldırıyor. İşte WhatsApp şifre koyma işlemi için yapmanız gerekenler..

SMS’i ve MMS’i tarihe gömen ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mobil iletişim araçları arasında yer alıyor

Her ne kadar piyasada yerli ve yabancı şirketlerin üretimi olan çok sayıda alternatifi olsa da WhatsApp, daha fazla insana ulaşma imkanı sunduğu için bir adım öne çıkıyor.

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve medya alışverişi imkanı sağlayan WhatsApp, yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeye de devam ediyor.

Haliyle bu kadar özellikleri bünyesinde barındıran bu uygulama, birçok kullanıcının da ilk tercihi oluyor ve bu kullanıcıların hemen hemen hepsi, özel konuşmalarını da WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor.

Ancak gizliliği sağlamak için telefon şifresi yeterli olmayabiliyor. Yani telefonunuz bir başkasının eline geçtiğinde WhatsApp’ta bulunan konuşmalarınıza ulaşması oldukça kolay...

Bu durumun önüne geçmek için bazı Android ve iOS uygulamalarıyla WhatsApp'ınıza parola koyabilir ve sizden başkasının mesajlarınızı görmesini engelleyebilirsiniz.

Peki WhatsApp şifre koyma işlemi nasıl yapılır? İşte WhatsApp şifre koyma işlemi için yapmanız gerekenler…

ANDROID WHATSAPP ŞİFRE KOYMA

Android cihazlarda WhatsApp uygulamasına şifre koymak için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki, uygulama içerisinde parmak izi ile şifre koyma işlemidir. Bu işlem için yapmanız gerekenler ise şu şekildedir:

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki üç nokta işaretine tıklayarak ‘’Ayarlar’’ kısmına girin.

Ardından ‘’Hesap’’ seçeneğini seçin.

Çıkan seçenekler arasından ‘’Gizlilik’’ kısmına tıklayın.

Daha sonra en altta yer alan “Parmak izi kilidi” seçeneğini seçip doğrulamayı açın.

Yapılan bu işlemin ardından WhatsApp uygulamasını her açtığınızda sizden parmak izi isteyecektir.

Diğer bir yöntem ise cihazınıza kilitleme uygulamaları indirerek WhatsApp’a şifre koymak. Bunun için AppLock, Uygulama Kilitleyici, Hexlock ve Kilitleyici gibi uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

iOS WHATSAPP ŞİFRE KOYMA

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açın ve ‘’Ayarlar’’ kısmına girin.

Daha sonra ‘’Hesap’’ kısmına girin ve ‘’Gizlilik’’ seçeneğini seçin.

‘’Ekran kilidi’’ kısmını açın ve ardından ‘’Face ID ya da Touch ID Gereksin’’ seçeneğini seçin.

Bu kısımda istediğiniz şifreleme seçeneği ile kimlik doğrulamanızı etkin hale getirin.

Andorid cihazlarda olduğu gibi iOS cihazlarda da bazı uygulamalar üzerinden Whatsap’ınıza şifre koymanız mümkündür. Bu uygulamalar arasında ise SafeInCloud, Secrets ve Password Manager yer alıyor.

WHATSAPP ŞİFRE KOYMA ÖZELLİĞİ GÜVENİLİR Mİ?

WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde mesaj, fotoğraf, video, sesli mesaj ve belge gibi içeriklerin başka kişilerin eline geçmesine engel olur.

Ayrıca uygulamaya her girişinizde sizden isteyeceği şifre sayesinde üçüncü kişilerin bilgilerinize ulaşması daha da imkansız hale gelir.