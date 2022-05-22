WhatsApp, veri indirme özelliğini masaüstüne getiriyor

WhatsApp, yıllardır Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu veri indirme özelliğini, masaüstü uygulamasında da kullanıma sunuyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, mobil uygulamasındaki özellikleri masaüstü sürümüne getirmeye devam ediyor.

WhatsApp mobil uygulamasında yer alan "Hesap bilgilerini talep et" özelliği, yakında masaüstü uygulamasına da gelecek.

Request Info (Hesap Bilgilerini Talep Et) adıyla yayınlanan özellik, genel kullanıma açıldığında Ayarlar > Gizlilik bölümünden erişilebilecek.

WhatsApp hesap bilgileri rapor olarak size geliyor

Mobil uygulamada zaten var olan bu özellik sayesinde, WhatsApp hesap bilgilerinizi ve ayarlarınızı talep edebiliyor ve bir rapor formatında dışa aktarabiliyorsunuz.

Bu rapor mesajlarınızı içermezken, yalnızca 'Hakkımda' bilgisi gibi profilinizle alakalı kişisel verileri kapsıyor.

Talep edilen rapor, en fazla 3 gün içinde hazır oluyor ve telefonunuza "raporunuz hazır" bildirimi geliyor.

İndirme butonuna dokunduğunuzda HTML ve JSON dosyalarını içeren bir ZIP dosyası, telefonunuza indiriliyor.