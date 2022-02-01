WhatsApp yedeklemelerine sınır geliyor

Google, WhatsApp yedeklemeleri için Google Drive'da kullanılan alana sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Google, WhatsApp yedeklemeleri için Google Drive'da kullanılan alana sınırlama getirecek. Şirket, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı düşünüyor.

Her Google kullanıcısının, Google Drive'de 15 GB ücretsiz kullanım alanı var ve şu anda yapılan WhatsApp yedeklemeleri bu kotadan düşmüyor.

WhatsApp'la ilgili haberleri önceden sızdırmasıyla bilinen WABetaInfo'ya göre, WhatsApp’ın Android uygulamasında sınırsız yedekleme dönemi sona erecek.

İKİ FARKLI SEÇENEK VAR

Google'ın, WhatsApp yedeklemeleri konusunda nasıl bir karar vereceği bilinmese de iki farklı seçenek olabilir.

Bunlardan biri, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi WhatsApp yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamak.

İkinci bir seçenekte ise Google, WhatsApp yedeklemelerini Google Drive'ın ücretsiz 15GB kotasından düşebilir.

WhatsApp yedeklerinin Drive kotasından düşmesi durumunda, zamanla 15GB'lık kota kullanıcılara yetmemeye başlayacak. Bu da kullanıcıları aylık abonelik sistemine sahip Google One üyeliği satın almaya zorlayacak.

Eğer siz de WhatsApp yedeklemelerinizi Google Drive'a kaydetmek istiyorsanız, 15GB kotanızın bitmesi durumunda aşağıdaki Google One paketlerinden birine geçebilirsiniz.

WHATSAPP, MESAJLARI GOOGLE DRIVE'A NASIL YEDEKLENİR

WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun.

Bir yedekleme sıklığı seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin.

Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.