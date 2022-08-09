WhatsApp yeni gizlilik özelliklerini duyurdu: Ekran görüntüsü alınamayacak

Mark Zuckerberg tarafından duyurulan yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

Whatsapp'ın sahibi olan Meta, uygulamanın yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Kullanıcılar artık grup konuşmalarından sessiz bir şekilde ayrılabilecek, çevrimiçi durumunu kimin göreceğini kontrol edebilecek ve "bir kez görüntüle" mesajlarında ekran görüntüsü almayı engelleyebilecek.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliklerin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ekran görüntüsüne son

Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.

Dünya çapında bir kampanyayla öne çıkarılan yeni özellikler, İngiltere'den başlayarak bu aydan itibaren kullanıma girecek.