Whatsapp yeni özelliğiyle rezil olma duruma son! Whatsapp silinen mesajlar nasıl geri alınır?

Whatsapp’ta yanlışlıkla silinen mesajları artık geri alabileceksiniz. Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız adım adım anlattık. İşte detaylar...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’a yeni bir özellik geldi. Bu özellikle insanlar artık rezil olma durumunu yaşamayacak.

2009 yılında geliştirilen ücretsiz ve en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’ta kişiler birbirlerine anlık olarak fotoğraf ve video da paylaşabiliyor.

Son zamanlarda sık sık güncelleme getiren ve rakiplerini geride bırakmak isteyen uygulama, bir yenilik daha duyurdu.

Whatsapp’ta karşı tarafa gönderilen mesajlar iki şekilde siliniyor. Yazım hatası yapan ya da yazdığından vazgeçen kişiler mesajı seçerek silebiliyor.

Bu silme seçeneklerinden biri konuşmadaki tüm kişilerden silebileceğiniz “herkesi sil” seçeneğidir, diğeri ise sadece kendinizden silebileceğiniz “kendim için sil” seçeneğidir.

Yazışmada sildiğiniz mesajlar geri alınamıyordu. Ancak Whatsapp bu duruma da el attı. Artık sildiğiniz mesajları geri alabiliyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylar…

Silinen Whastapp mesajları geri alınabilecek

Yeni özellik, WhatsApp Başkanı Will Cathcart tarafından Twitter’da duyuruldu. Başkan yaptığı açıklamada, ”WhatsApp’ta artık “Benim için sil” ya da ”Herkesten sil” butonuna yanlışlıkla basarsanız, mesajınız geri gelebilecek. Böylelikle sohbet kaldığı yerden devam edecek ve bu bildirim karşı tarafa gitmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Sohbeti nasıl geri alınır?

- WhatsApp’ı açın üç nokta seçeneğinden “Diğer seçenekler” dokunun. Ardından Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği seçeneğine dokunun.

- Sohbetlerinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin veya cihazınıza kaydedin.

- ‘Yedekle’ seçeneğine dokunun.

- Yedekleme işlemi bittikten sonra WhatsApp’ı mevcut telefonunuzdan kaldırıp yeniden yükleyerek sohbetlerinizin geri geldiğini görebilirsiniz.