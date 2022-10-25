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    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması

    Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişilerin alternatif uygulamalarını listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 13:27
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    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması

    Dünyada en yaygın şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün yaklaşık 2 saat süren bir kesinti yaşadı.

    Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, Meta, sorunun farkında olduklarını söyledi.

    Saat 12.00 itibarıyla ülkemizde yaşanan WhatsApp kesintisi normale döndü. Ancak dünya genelindeki bazı bölgelerde hala sorunlar olduğu haberleri geliyor.

    Öte yandan, geçtiğimiz yıl da WhatsApp'ta büyük sorunlar yaşanmış ve uygulama tam 6 saat hizmet verememişti.

    Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişilerin alternatif uygulamalarını listeledik.

    Viber

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #1

    WhatsApp'ın en büyük rakibi olan Viber, birçok kişinin kullandığı bir uygulama olarak öne çıkıyor. WhatsApp'ta bulunan özelliklerin tümü bu uygulamada mevcut.

    BİP

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #2

    BiP, bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulamadır. BiP uygulamasında, telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

    WeChat

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #3

    Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması olan WeChat, Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a oldukça benzeyen uygulama, işinizi fazlasıyla görecektir.

    Wire

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #4

    Wire'ın en önemli artısı, mesajlaşmak için numaranızı vermek zorunda olmamanızdır. e-Posta ile de uygulamaya kaydolabilirsiniz.

    Ayrıca karşı taraf, sizinle iletişime geçmek için sizden izin almak zorunda. Böylece gereksiz insanlarla konuşmak zorunda kalmıyorsunuz.

    Signal

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #5

    Sesli ve görüntülü görüşme sunan Signal, sunduğu yüksek güvenlikle ön plana çıkıyor. Özellikle WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklamasının ardından, Signal kullanımı zirve yapmıştı.

    Skype

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #6

    Özellikle pandemi döneminde sık kullanılan uygulamalardan biri de Skype oldu. Tamamen ücretsiz olan uygulama, hem mobil platformlarda hem de bilgisayarda kullanılabiliyor.

    Telegram

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #7

    Son yıllarda adından sıkça söz ettiren uygulamalardan biri de Telegram olarak dikkat çekiyor.

    Kullanıcısı da bir hayli fazla olan bu uygulama, WhatsApp'a alternatif uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor.

    LINE

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #8

    WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. Yıllardır hizmet veren uygulamada, anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme gibi seçenekler mevcut.

    ICQ

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #9

    Bir döneme damga vurmuş efsane uygulama olan ICQ, mobil platformlarda anlık mesajlaşma hizmeti sunuyor. Ayrıca uygulama, bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

    Microsoft Teams

    WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması #10

    Microsoft Teams de yine pandemi dönemi hayatımıza giren bir uygulama. Çoklu görüntülü ve mesajlaşmaya imkan veren uygulama, WhatsApp'a iyi bir alternatif.


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