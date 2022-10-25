WhatsApp yerine kullanabileceğiniz 10 mesajlaşma uygulaması

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişilerin alternatif uygulamalarını listeledik.

Dünyada en yaygın şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün yaklaşık 2 saat süren bir kesinti yaşadı.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, Meta, sorunun farkında olduklarını söyledi.

Saat 12.00 itibarıyla ülkemizde yaşanan WhatsApp kesintisi normale döndü. Ancak dünya genelindeki bazı bölgelerde hala sorunlar olduğu haberleri geliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da WhatsApp'ta büyük sorunlar yaşanmış ve uygulama tam 6 saat hizmet verememişti.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişilerin alternatif uygulamalarını listeledik.



Viber

WhatsApp'ın en büyük rakibi olan Viber, birçok kişinin kullandığı bir uygulama olarak öne çıkıyor. WhatsApp'ta bulunan özelliklerin tümü bu uygulamada mevcut.

BİP

BiP, bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulamadır. BiP uygulamasında, telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

WeChat

Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması olan WeChat, Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a oldukça benzeyen uygulama, işinizi fazlasıyla görecektir.

Wire

Wire'ın en önemli artısı, mesajlaşmak için numaranızı vermek zorunda olmamanızdır. e-Posta ile de uygulamaya kaydolabilirsiniz.

Ayrıca karşı taraf, sizinle iletişime geçmek için sizden izin almak zorunda. Böylece gereksiz insanlarla konuşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Signal

Sesli ve görüntülü görüşme sunan Signal, sunduğu yüksek güvenlikle ön plana çıkıyor. Özellikle WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklamasının ardından, Signal kullanımı zirve yapmıştı.

Skype

Özellikle pandemi döneminde sık kullanılan uygulamalardan biri de Skype oldu. Tamamen ücretsiz olan uygulama, hem mobil platformlarda hem de bilgisayarda kullanılabiliyor.

Telegram

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren uygulamalardan biri de Telegram olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcısı da bir hayli fazla olan bu uygulama, WhatsApp'a alternatif uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor.

LINE

WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. Yıllardır hizmet veren uygulamada, anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme gibi seçenekler mevcut.

ICQ

Bir döneme damga vurmuş efsane uygulama olan ICQ, mobil platformlarda anlık mesajlaşma hizmeti sunuyor. Ayrıca uygulama, bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

Microsoft Teams

Microsoft Teams de yine pandemi dönemi hayatımıza giren bir uygulama. Çoklu görüntülü ve mesajlaşmaya imkan veren uygulama, WhatsApp'a iyi bir alternatif.