WhatsApp yılbaşında arama rekoru kırdı

WhatsApp, yılbaşında 1.4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; yılbaşı gecesi, kırılması zor bir rekora imza attı. Facebook bünyesi altında hizmet veren platformdan, 31 Aralık gecesi 1.4 milyar sesli ve görüntülü arama yapıldı.

Açıklanan rakam, geçtiğimiz yıl yılbaşında kırılan sesli ve görüntülü arama rekorundan tam yüzde 50 daha fazla. Bu rekorun, pandemi nedeniyle gelen kısıtlamalar sayesinde kırıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

FACEBOOK, PASTADAN BÜYÜK PAYI GÖTÜRDÜ

Yılbaşı gecesi rekor kıran tek uygulama WhatsApp değil, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, ABD içinde grup aramalarında rekor kırdı ve ortalama arama sayısını ikiye katladı.

Bunların dışında Facebook Live ve Instagram Live gibi canlı yayın platformları da yılbaşında oldukça yoğun kullanıldı. Bu iki platformdan yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu aştı.

Gelecek yıl sonunda koronavirüsün etkilerinin azalması ve kısıtlamaların oldukça hafifletilmesi nedeniyle söz konusu rekorların kırılmasının zor olduğu belirtilyor.