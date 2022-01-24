WhatsApp'a Android'den iPhone'a mesaj taşıma özelliği geliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android'den iOS'a konuşma geçmişinin taşınabilmesini sağlayan yeni özelliğini test ediyor.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan sohbet taşıma işlemini çözüme kavuşturdu.

Uygulama, telefon değiştiren kişiler için oldukça işlevsel olan Android ve iOS arası sohbet aktarma özelliğini daha önce kullanıma sunmuştu. Ancak bu özellik, yalnızca iOS'tan Android'e mesajların aktarılmasına olanak sağlıyordu.

WHATSAPP MESAJLARI, ANDROID'DEN iOS'A DA AKTARILABİLECEK

WhapsApp, şimdi de Android'den iPhone'a mesaj aktarımı için destek sağlamaya hazırlanıyor.

WhatsApp mesajlarını Android telefondan iPhone modellerine aktarma özelliği şu anda deneme aşamasında.

Duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği belirtildi. Aktarılabilecek içerikler arasında sesli mesajlar, fotoğraflar ve videolar da var.