WhatsApp'a büyük yenilik! Kaliteli fotoğraf gönderme devri başlıyor WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflarda kalite kaybı yaşamanız muhtemel. Bu işlemi, artık kalite kaybı olmadan da yapabileceksiniz.

ensonhaber.com

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürür.

WhatsApp'a HD fotoğraf gönderme özelliği geliyor

WhatsApp'ın 23.4.0.70 kodlu iOS beta sürümünde, uygulamaya HD fotoğraf gönderme seçeneği geleceği ortaya çıktı.

WhatsApp'ta fotoğraf göndermeye çalışırken, ekranın üst kısmında yeni bir "HD" seçeneği yer alacak. Buna dokunan kullanıcılar, fotoğrafın standart kalitede mi yoksa HD kalitede mi gönderileceğini seçecek.

HD kalitede gönderilen fotoğraflar, sohbet ekranında HD kalitede olduğunu gösteren bir etikete sahip olacak.

Yeni özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.